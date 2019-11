Cette semaine nous vous proposons de rencontrer Sabine Violeau, fondatrice et dirigeante de Asset Conseil depuis le mois de septembre.

Asset Conseil se donne pour mission d’assurer la bonne gestion des très petites entreprises dans le but de booster leurs performances.

Asset Conseil est spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants.

Elle apporte son expertise en gestion, finance, ressources humaines et développement commercial, marketing.

Elle soutient des structures composées de zéro à dix-neuf salariés du Val de Loire dans tous les secteurs d’activités.

www.assetconseil.fr