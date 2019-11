Assistant(e) en Pastorale Scolaire au sein de l'Institution du Sacré-Coeur de Rouen

L’Institution Sacré-Cœur Rouen cherche un(e) Animateur(trice) en pastorale (76)

Nous recherchons un animateur en pastorale (H/F) en CDI en mi-temps.

Missions de notre future APS :

– Organiser la mise en œuvre de la pastorale au sein de l’établissement, en lien avec la tutelle Saint Joseph de Cluny et le prêtre référent de la paroisse, dans le respect du projet d’Etablissement et des orientations diocésaines.

– Participer à l’animation du projet éducatif par la participation au conseil d’établissement, et au conseil pastoral, ainsi qu’à la réécriture du projet d’animation pastorale.

– Organisation des séances de « Formation Humaine et Chrétienne » pour le collège et organisation des séances de préparation baptême et communion « Nathanaël » pour l’école primaire, en lien avec l’équipe de bénévoles.

– Participer aux temps forts diocésains.

– Mobiliser les élèves pour les temps forts d’animation pastorale, les célébrations, temps spirituels (Noël, Pâques), temps de prière, sorties pastorales, projets de solidarité, et mobiliser les adultes (enseignants, personnels, parents) autour des projets d’animation pastorale, coordonner et organiser des projets d’animation.

– Proposer un approfondissement de la foi chrétienne pour les élèves qui le souhaitent.

– Favoriser un lien d’écoute, d’attention et d’accompagnement avec tous les élèves et la communauté éducative.

Compétences requises

Connaissances des Écritures saintes, de la théologie, de la pastorale, des principales religions et spiritualités.

Connaissance de l’Enseignement Catholique et son organisation.

Capacité pour animer des réunions, des temps de prière, des temps de réflexions et à accompagner des jeunes mais aussi des adultes.

Capacités d’organisation, tenue rigoureuse de l’historique pour chaque jeune de son parcours de Foi.

Savoir-être ou posture

· Savoir rendre compte aux cheffes d’établissement – Sens de la relation et capacité d’écoute.

· Faire preuve de bienveillance, d’autorité, d’autonomie, de pédagogie.

· Faire preuve de discrétion et de réserve, savoir respecter la sensibilité des familles dans le domaine spirituel.

·Etre apte à travailler avec des personnes de différentes sensibilités ecclésiales, d’autres confessions religieuses.

Expérience dans le domaine de la pastorale obligatoire

Envoyer votre CV à m.lecomte@institution-sc.fr et as.aubry@institution-sc.fr