Auclair des Bois

Cette semaine nous recevons Nolwen Auclair qui a créé en juillet dernier sa boutigne en ligne: auclairdesbois.com

Il propose des éléments de décoration uniques confectionnés à partir de tranches de bois de chêne français.

Découpe, design et impression artisanales garantis 100% fait maison fait main entre l'Auvergne et la Touraine ; avec une technique d'impression unique qualité haute définition couleur ou noir et blanc selon le produit :

Cadeaux, mariage, anniversaires, décorations, souvenirs, événements, restauration, hôtellerie...

Vous allez pouvoir trouver votre bonheur parmi les rubriques d'idées de décorations et de cadeaux avec photos sur bois.

Des designs classiques, modernes et à thème pour les grands, les petits, les ados... Bref toute la famille.