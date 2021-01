Audrey Regnier, une maman qui tire son épingle du jeu...

Il y a trois ans, Audrey Régnier rachète l'entreprise qui l'emploie : la Manufacture Bohin, dernier producteur d'épingles et d'aiguilles de France. Elle a tout juste trente ans...

... et trois jeunes garçons qui viennent d'arriver sans crier gare. Avec son mari Fabien, la jeune femme est tombée amoureuse du lieu, du produit et de l'équipe. Forte de son enthousiasme et d'un caractère bien trempée, Audrey Régnier impulse une belle dynamique à cette entreprise ornaise historique née en 1833.