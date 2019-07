Aumônerie de l'hôpital : on peut s'épanouir en apaisant la souffrance.

Marie-Laure MOLINIER est responsable de l'aumônerie de l'hôpital Henri DUFFAUT à Avignon depuis 5 ans et visiteuse de malades depuis 11 ans.

Elle nous explique que le visiteur ignore tout du malade quand il frappe à sa porte.

C'est pourquoi, selon elle, le visiteur de malades doit au préalable accepter de se laisser remplir par l'Esprit de Dieu afin de lui confier sa visite, et pour qu'il puisse trouver les bons mots et les bonnes attitudes.