Auvergne-RhÃ´ne-Alpes dÃ©voile sa nouvelle agence Ã©conomique

Une seule porte d'entrée pour faire rayonner Auvergne-Rhône-Alpes sur la carte économique européenne voire mondiale. Telle est l'ambition portée par Laurent Wauquiez et Jean-Dominique Senard.

L'organisme se veut un guichet unique pour les entreprises. Pour cela, elle fusionne toutes les agences économiques départementales et récupère leurs effectifs. Au total, l'agence comptera 200 employés sans nouvelle embauche prévue.

100 millions d'aides pour les entreprises

Cette nouvelle agence disposera de 100 millions d'euros par an pour aider les entreprises. L'organisme compte encore augmenter cette force de frappe en mettant à contribution des fonds européens et les collectivités. Le seul fonctionnement de l'agence mobilisera 10 millions d'euros par an.

Les présidents de l'agence ne fixent pas d'objectifs chiffrés à propos du nombre de demandeurs d'emplois. Laurent Wauquiez entend quand même hisser la région dans les deux premiers rangs français en termes de taux de chômage le plus bas. Le président de la région souhaite aussi passer le cap des 3 000 entreprises de taille intermédiaire (ETI) par an et franchir le seuil des 50 000 apprentis.

Laurent Wauquiez au micro de Blaise Fayolle :

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, salue de son côté la volonté de mêler élus et chefs d'entreprise. "Ce partenariat public/privé est très important pour aller vite et faire respirer, libérer les entreprises", explique-t-il. Il met aussi en avant la "solidarité" entre le public et le privé, mais aussi entre les grandes et les petites entreprises.

ET LES AGENCES ECONOMIQUES DES MéTROPOLES ?

Dans le Rhône, l'agence économique du Grand Lyon, l'Aderly, prend une place importante. Trop importante ? Les dirigeants de la nouvelle agence économique ne veulent pas la voir comme concurrente. Laurent Wauquiez souhaite additionner les forces. "Lyon est une locomotive, mais sans train derrière, ça ne sert à rien", indique-t-il.

Du côté de l'opposition régionale, le son de cloche est évidemment différent. Pour le groupe SDEA notamment, qui précise qu'aucune des métropoles de la région n'a trouvé d'accord avec la région, pour l'instant. A l'image de Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Grenoble portent déjà des politiques de développement économique, en réalisant la promotion de leurs territoires et en accompagnant l'installation ou le développement d'entreprises.

Comment faire travailler tout le monde ensemble ? C'est sans doute la première question qui se pose aux dirigeants de l'agence économique régionale.