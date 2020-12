Avant les fêtes, les ostréiculteurs dans l'attente

Avec la fermeture des restaurants cette année, les producteurs comptent plus que jamais sur leur clientèle locale, comme l’entreprise Coquillages du Sud – Les Perles de Tamaris à la Seyne-sur-Mer.

Dans la petite boutique de Martial Hourdequain, les paniers débordent de coquillages. "Cette huître par exemple pèse 300 grammes", commente le gérant de l'entreprise Coquillages du Sud - Les Perles de Tamaris, implantée à la Seyne-sur-Mer, en levant les yeux de sa balance. Cocktail ou perle, différentes gammes sont vendues ici. "On a une huître qui est très bien pour les fêtes. Il y a eu suffisamment d'eau douce pour profiter des blooms phitoplanctoniques. Cela stimule un peu les algues qui sont la nourriture des coquillages", explique Martial Hourdequain. Mais ces coquillages, il ne peut pas les vendre aux restaurants cette année qui représentent 30 % de sa clientèle d’habitude à cette période.

"Pas encore de commande"

" Et vue la situation, on n'a pour l'instant pas encore vraiment de commande d'autres clients ", reprend Valérie, l'une des six employées. " Par contre, on risque d'avoir un afflut au dernier moment ", poursuit-elle, tout en servant Jean-Pierre et Véronique. Eux remangeront des huitres à Noël, "certainement agrémentées de crabes ou autres langoustes. En plus c'est très sain ", plaide cet habitué. "Et cela permet de soutenir les petits commerçants. C'est important pour moi ", insiste sa femme.