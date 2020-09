Avec Clément CHARLOT de Fragments

Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte du chef et propriétaire du restaurant Fragments, rue Léon Lecornu, à Caen qui souffle aujourd'hui ses 2 bougies.

Clément Charlot, 33 ans, est le seul restaurateur du Calvados à avoir reçu le titre de Jeune talent en 2020, décerné par le guide Gault et Millau. Déjà très remarqué dans le paysage gastronomique caennais pour la qualité exceptionnelle de sa cuisine, sa créativité et son militantisme pour les produits locaux et bio, il revient pour nous sur les différentes étapes de son parcours de créateur d'entreprise.