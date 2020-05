Avec Erwan POSTIC Agence Petits-fils Caen Sud

Depuis 24 ans dans la grande distribution comme manager et directeur dans différents établissements (Decathlon, IKEA, Leroy Merlin, Carrefour Market, etc …) , Erwan Postic a souhaité donner une nouvelle orientation à son avenir professionnel.



C'est ainsi qu'il décide de se lancer dans l'aventure de l'entreprenariat dans le domaine du service à la personne.



Après plusieurs mois de préparation et de formation, il vient tout juste d'ouvrir son agence Petits-fils à Colombelle cette année, agence qui fait partie d'un réseau national d’aide à domicile de plus de 110 agences en France consacrées au bien-être des personnes âgées.