Avec Fabrice Genter, président de la CCI de la Moselle

A quoi sert une chambre de commerce et d’industrie en temps de crise ? Quelle mobilisation de ses services pour aider et accompagner les 37 500 entreprises de Moselle dans cette interminable période d’incertitudes et de transformations ? Des réponses concrètes et passionnées de son président, Fabrice Genter, qui nous parle avec sincérité, réalisme et optimisme.