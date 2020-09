Avec Loïc Mallard, Une seconde agence PETITS-FILS dans la Loire, à St Etienne

On constate donc un vieillissement réguilier de la population qui se confirme.

19,6% nous disait l'INSEE en 2018 contre 18, 8% seulement un an auparavant.

Aujourd'hui la population française compte près de 20% de personnes âgées de plus de 65 ans.

Dès lors comment aider tous ceux que l'âge affaiblit dans leur vie quotidienne?

Les aidants familiaux n'ont pas toujours la disponibilité nécessaire. Et eux mêmes peuvent aussi être épuisés par ce soutien quotidien à leurs parents.

Les établissements d'accueil comme les EPADH sont souvent sollicités lorsque les personnes n'ont plus aucune autonomie. Et même là, 85% de nos compatriotes souhaitent pouvoir rester chez eux.

Le réseau PETITSFILS vient d'ouvrir une seconde agence dans la Loire et en l'occurrence à Saint-Etienne pour ce qu'ils appellent "des services aux grands-parents".

Le directeur de cette agence , Loïc Mallard, décrit ces services et revient sur les valeurs de la société.