Avec Martin BREUVART, tout est possible, il faut y aller!

Martin BREUVARTest à la fois un homme de risque et un homme porté par des convictions humanistes chevillées au corps.

il quitte une carrière à vie, dans une entreprise familiale pour faire le choix de l’aventure entrepreuneuriale.

Après 5 ans passés en Chine ou il participe à la délocalisation du textile français, il revient à ses sources dans le Nord et rachete une entreprise textile régionale, LEMAHIEU

Avec son associé, ils cherchent à inventer l’entreprise de demain en prenant ostensiblement le contre pied des pratiques habituelles

Il réindustrialise et relocalise, et le "made in France", ça marche!

« Tout est possible, il faut y aller!" telle est sa devise