Avec Patrick CHEVALLIER,nouveau gérant de la Boutique Comtesse du Barry à Caen

La marque Comtese du Barry, fondée en 1908, compte aujourd'hui 53 enseignes un peu partout en France. En Normandie, elles sont deux, à Rouen et à Caen. Implantée depuis plus de 30 ans rue Saint Jean dans le centre ville de Caen, La boutique Comptesse du Barry, connue pour ses recettes liées à la gastronomie du Sud Ouest, réouvre après plusieurs mois de fermeture, avec un nouveau gérant Patrick Chevalier qui décdié de quitter son poste de directeur de résidences de tourisme pour se lancer dans l'entrepreunariat ! Il nous raconte son parcours et le dynamisme qu'il souhaite impulser à sa Boutique de centre-ville.