Avec Raphael Nieto

Quand on écoute Raphael Nieto, Directeur de l’Aliptic depuis maintenant 7 ans, on comprend aisément pourquoi sa Créascopie fait sens dans le monde de celles et ceux qui animent la Créativité et l’Innovation sur notre territoire. En effet, en l’écoutant, vous allez vite comprendre que d’une part l’art mais aussi la gestion l’attirent voire même le passionnent. Vous découvrirez également les activités de l’ALIPTIC, cette Association qui accompagne les porteurs de projets dans le monde du Numérique. Alors, sans plus attendre écoutez cette nouvelle histoire « humaine » empreinte, comme d’habitude, d’engouement et d’enthousiasme.