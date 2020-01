B Comme Design, l'intégrale

Muriel Nowik est cheffe de l’entreprise mancelle d’aménagement créatif qui pendant près de 30 ans s’est appelée La Bureauthèque et qui, début 2018, est devenue B Comme Design. Dans ce secteur en tension qui innove en affirmant les notions de mobilité, de flex office et de tiers lieux, B Comme Design est aujourd’hui une pépite créative de solutions sollicitée par les petites et les grandes entreprises de l’Hexagone.