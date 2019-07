Bastien Losfeld - Directeur régional Urbaser Environnement

Collecte et traitement des déchets, c'est le cœur de métier d'Urbaser Environnement depuis près de 50 ans. Et pourtant, son métier ne cesse de changer au rythme de nos évolutions sociétales. Quel serait le métier de M. Poubelle aujourd’hui ?

De prime abord, le métier peut sembler technique si on entre par les procédés de traitement, de recyclage et de valorisation, pourtant nous avons chacun un regard et un avis engagé sur les choix, les arbitrages des territoires et des pouvoirs publics en matière de prise en charge des déchets, et cet intérêt citoyen depuis plus de 10 ans s'amplifie. Nécessité ferait-elle loi ?

Des considérations 'historiques' de salubrité publique il faut aujourd'hui s'adapter à des considérations environnementales.

Les matières usées représentent des volumes de plus en plus importants. L'enfouissement et l'incinération ne sont plus des réponses satisfaisantes.

Certains déchets s'avèrent polluant voire toxiques. Il est inévitable de s'organiser pour relever ces défis,

Pouvoirs publics, consommateurs, opérateurs, tous ont un rôle à jouer, dans une prise de conscience partagée.

De fait, le recyclage, s'il est passé de la proposition à l'injonction, a progressé. Pour autant il y a encore une importante marge de progrès. Seul 20% des plastiques seraient à ce jour recyclés. Cependant les tonnages produits par les ménages ont déjà commencé à baisser. C'est un transfert de la 'poubelle noire' vers le tri sélectif.

Avec Bastien LOSFELD, Directeur régional de Urbaser Environnement, nous abordons les enjeux de nos modes de consommation par la gestion de nos déchets, le retraitement et la question de la valorisation (par l’innovation ?), pour aujourd'hui et pour demain. Il partage avec nous cette expertise éclairée d'une pratique reconnue en Nouvelle-Aquitaine depuis de nombreuses années.