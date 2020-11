Marie-Hélène Guéreau reçoit cette semaine Solène Nadan qui a créé son entreprise: Beauty Nails Studio, un institut basé à Joué les Tours.

Nos jeunes générations sont, parfois, décriées quant à leur indécision pour choisir une voie professionnelle voire en parlant de leur peu d’appétit au travail…. Et bien aujourd’hui, je tenais à vous présenter une jeune femme de 25 ans dont le parcours étudiant et professionnel est fait de choix voulus puis de changements tout aussi volontaires pour enfin trouver sa voie et créer son entreprise dans un secteur qui n’a rien de commun avec ses études initiales ! Mais elle s’épanouit depuis plus de 2 ans et ne compte pas ses heures pour développer son activité, élargir ses compétences pour toujours mieux satisfaire sa clientèle !

beauty-nails-studio.fr