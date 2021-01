Aujourd'hui direction Monthodon à la découverte de l'entreprise Bêle Pâture créée en octobre dernier et qui propose de l'éco-pâturage pour les collectivités, les entreprises et les particuliers.

Vanessa Lecat et Olivier Podevin se sont associés pour monter ce projet: entretenir tout espace vert en faisant paître leurs propores moutons.

Pour nous présenter Bêle Pâture nous recevons son co-fondateur: Olivier Podevin.

belepature.fr