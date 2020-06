Bénédicte Bugeon - Cowork ETC

Avec le confinement, Bénédicte Bugeon, co-dirigeante de l'espace de travail collaboratif Cowork ETC à Saintes, a dû fermer l'accès au lieu. Elle témoigne de la manière dont elle a vécu cette période et des solutions mises en place pour continuer à maintenir les liens et favoriser les échanges et l'entraide entre les coworkeurs : des cafés virtuels réguliers en visioconférence.