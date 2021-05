Bénédicte Gobé, oenologue et vigneronne au Château l'Amiral à Aigues-Vives

Tous les troisièmes vendredi du mois à 11h30

La Destination Grand Carcassonne c’est une destination qui rayonne autour des remparts de la cité médiévale et le long du canal du Midi. La beauté des paysages de la Montagne Noire, au vignoble et ses Grand vins , des villages typiques et atypiques…, aux sites exceptionnels naturels où bâtis, une histoire riche et une gastronomie authentique y sont à consommer sans modération… Car Ici aime notre «país » et on aime le partager!