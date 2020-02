Bénéteau, la plaisance avec audace et passion 1/5

L'aventure Bénéteau est née à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur la côte vendéenne, en 1884. Des chantiers de construction navale qui ont toujours su prendre le pari de l'innovation et de l'audace. Résultat, 136 ans après, le groupe est devenu le leader mondial de la construction de bateau à voile, et se place au deuxième rang pour les bateaux à moteur. Un fleuron de l'industrie française qui compte près de 8500 collaborateurs et pèse 1,3 milliard d'€uros de chiffres d’affaires. Le groupe est présent dans plusieurs pays, notamment sur le marché américain et propose avec passion plus de 200 modèles de bateaux de plaisance, avec toujours autant de nouveautés.