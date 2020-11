Bernard Benayoum, bamboo for life, révolutionne l'accès à l'eau

Il est diplômé de la très célèbre et sélect École Boulle, celle qui forme les designers et ébénistes au traditions du bois. Il en a gardé la créativité, et le gout du beau. Mais depuis 20 ans, depuis des missions en Afrique de l’ouest et en Asie, il a fait des recherches pour utiliser la formidable capacité de cette mauvaise herbe, invasive, luxuriante, et résistante qui peut contribuer à l’assainissement des eaux usées. Au micro de Christian Apothéloz, il explique pourquoi cette passion pour les stations d’épuration ! Avec la start-up Bamboo for life cocoonée au technopole de l’Arbois dans la pépinière CleanTech, il propose maintenant un système mature, moins cher que les traitements classiques des grands groupes pour assainir naturellement nos évacuations d'eaux domestiques ou industrielles, pour rafraichir nos villes bétonnées, pour produire de l’oxygène et valoriser la biomasse. Et dans les pays du Sud, en Afrique, pour éradiquer les maladies liées à l'écoulement des eaux polluées.