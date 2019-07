Best of: Thibaut de Romémont, PDG de TDR - Europ Climatisation

Aprés une école de commerce et un parcours réussi dans la vente chez Atlantic et Wiessman, Thibaut de Romémont a recherché une entreprise "à sa main" et il y a un an, il reprenait Europ Climatisation. A ce jour, on peut déjà mesurer les réussites de cette reprise : chiffre d'affaires en hausse, augmentation de l'éffectif, formation des jeunes compagnons...