Best of: Yann Fremy, TTM Environnement , à CUSTINES près de Nancy.

Aujourd’hui, dans Grand Est Eco, il sera question de développement durable et de traitement des déchets.

Nous poussons la porte de TTM Environnement.

L’entreprise est spécialisée dans la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la valorisation et le négoce de déchets industriels et urbains.

L’entreprise fondée en 1978, a un CA de 6,8M€ en 2017 et emploie 35 salariés.

Le siège de TTM Environnement se situe chemin de l’écluse à CUSTINES près de Nancy. L’entreprise est également présente à Créhange, en Moselle. Nous sommes accueillis aujourd’hui par son directeur d’agence et

du développement.

Yann Fremy, bonjour !