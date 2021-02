Bilan de la charte "je m'engage" en 2020 et démarrage du van

Belles surprises pour la Mission Locale de l'Ouest Audois avec,



d'une part, un bilan très positif de la charte "je m'engage pour la jeunesse" qui a totalisé en 2020 : 104 entreprises signataires



et d'autre part le démarrage du van MLOA qui se présente dans les coins reculés du département et revient avec des perles : accords de mairies, coordonnées de jeunes et offres d'emploi.



Bon van !