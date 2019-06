BIO DECHET TERA LEO

Du lundi au jeudi à 18h50, l'intégrale le samedi à 9h20

Chaque jour, des hommes et des femmes, acteurs de l'économie locale, nous racontent comment ils s'engagent. Une émission préparée en partenariat avec les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, le Réseau de progrès des managers Germe, et Réseau Entreprendre.