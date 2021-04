C'est en 2015 que la société Breen, spécialisée dans la conception de mobilier en carton recyclé et recyclable voit le jour. Au micro de Josué Girandier et de Valérie Fade-Py, son fondateur et dirigeant Hugo Breen évoque l'origine de son idée, et comment celle-ci s'est transformée en une activité économique à fort potentiel, porteuse d'innovation et de sens.