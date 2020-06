Brigitte Galliard - Librairie Calligrammes

Calligrammes, librairie généraliste et institution rochelaise, s'est adaptée aux contraintes du confinement en développant la vente en ligne. Brigitte Galliard, co-gérante revient sur cette période particulière durant laquelle les ventes sur le site internet et le retrait deux fois par semaine sur place ont très bien fonctionné. Un système qui continue à perdurer depuis le déconfinement même si désormais les libraires ont plaisir à accueillir et conseiller à nouveau les lecteurs.