CBG Mignot 3/5

CBG Mignot est la dernière fabrique artisanale de soldats de plomb. Vieille de plus de 200 ans, elle a ravi des générations de gamins et maintenant de grands enfants, devenus collectionneurs. Tout d'abord installée à Paris, CBG Mignot, en faillite, fût rachetée en 1994 par un collectionneur qui, ne voulant pas voir disparaitre ce patrimoine et ses souvenirs d'enfance, décida de la délocaliser chez lui à la Breille-les-Pins, dans le Saumurois. Aujourd'hui, Loïc Pemzec, fils de ce collectionneur, perpetue la tradition. Mais encore pour combien de temps ?