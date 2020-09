Cécile Muschotti : « Ne laissons pas la Cnim dans les mains de marchés étrangers »

En proie à d’importantes difficultés financières depuis un an et demi, la Cnim (La-Seyne-sur-Mer), a signé en juin dernier un protocole prévoyant un prêt de 44 millions d’euros de la part de l’Etat et de banques. On apprend aujourd’hui qu’une offre de reprise a été déposée. Pour Cécile Muschotti, députée La République en marche du Var, ce fleuron de l’industrie, premier employeur privé du Var, doit avant tout « rester français ».

RCF Méditerranée : De qui émane cette offre de reprise ?

Cécile Muschotti : Ce n’est pas de ma responsabilité de révéler ce potentiel repreneur. Je tiens à rappeler que dans cette procédure, plusieurs repreneurs possibles peuvent faire des propositions pour accorder un avenir à ce fleuron de l’industrie française. Ça ne nous appartient pas, nous politiques. Mais ce que je sais c’est, qu’en France, nous avons la capacité d’avoir des partenaires qui peuvent se positionner pour obtenir une offre franco-française. Et c’est ça qui est fondamental.

Vous êtes malgré toute intervenue dans ce dossier. Votre principal souhait est que la Cnim reste française ?

Cela fait des mois que je travaille sur le sujet mais je ne voulais pas faire de communication politique parce qu’est c’est un sujet compliqué. Je suis très attachée à l’industrie, notamment navale. Je pense que c’est l’avenir de notre territoire en matière d’emplois et de dynamique économique. J’ai donc travaillé avec le Ciri, le comité interministériel de restructuration industrielle, avec le conseiller du président de la République en charge de l’industrie pour faire passer ce message simple : la Cnim est un fleuron de l’industrie française et doit le rester. Je n’ai jamais rencontré des salariés ou des syndicats autant satisfaits de leur patron. Je suis persuadée que nous pouvons trouver des solutions en composant avec la famille Dmitrieff, avec tous les protagonistes français qui veulent voir un avenir se dessiner pour la Cnim. Je suis très confiante là-dessus et c’est important, à un moment donné, que les politiques le disent haut et fort.

Sait-on si toutes les activités du groupe seront conservées et les 1200 emplois préservés ?

Il faut savoir que la Cnim est dans un protocole : elle a été contrainte de demander une ouverture de conciliation au tribunal de commerce de Paris, qui a débouchée sur un protocole signé en avril 2020 et qui a ensuite été homologué en juin. Ce protocole permet d’apporter à la Cnim des ressources indispensables pour passer le manque de trésorerie des semaines à venir, avec les montants que vous avez indiqués (44 millions d’euros, NDLR). Il faut donc laisser ce protocole se terminer mais comme nous sommes sur la fin, c’est indispensable que l’Etat, que la Cnim entendent que les politiques sont derrière eux pour soutenir une reprise française. Que cette reprise concerne uniquement la filière environnement ou pas, ce n’est pas à nous de le décider. Evidemment, une offre globale serait l’idéal mais même si ce n’était pas le cas, les je suis persuadée que les acteurs du territoire peuvent se coordonner.

Quand pourrait-on avoir des précisions sur cette offre de reprise et à quelle échéance pourrait-elle aboutir ?

Avant la fin de l’année, l’avenir de la Cnim sera décidé. C’est pour cela qu’il est important de dire maintenant « Regardez toutes les offres possibles, n’en écartez aucune, comptez sur l’appui des politiques s’il s’agit d’une reprise ou d’un partenariat français ». Le message est clair : ne laissons pas la Cnim dans les mains de marchés étrangers.