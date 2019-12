Chris Hermann : Au paradis de la brique!

C'est l'un des jeux les plus vendus au monde. Et l'un des temporelles qui traversent et réunissent les générations. Mais les briques Lego sont aussi l'univers de Chris Hermann. Ce blege a choisi de s'installer dans l'Allier à MArcillat, puis à Vichy, en ouvrant deux magasins Autour des briques. C'est à Vichy que Juliette Moyer l'a rencontré.