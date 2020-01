Christelle Lévèque, Directrice générale de l'ADEI 17

L'ADEI 17 a été créé en 1964 pour répondre à un besoin d'accueil de personnes handicapées.

Cette réponse institutionnelle était alors à l'image de la place faite au médico-social dans la société française.

Jusqu'aux années 2000, il s'agit de prévoir des modalités d'accueil et d'accompagnement en institution pour les personnes handicapées, ou socialement fragilisées, avec une professionnalisation forte de la prise en charge.

L'approche a désormais changé, radicalement. Il s'agit désormais de penser la vulnérabilité, la fragilité de la personne dans son environnement. On parle d'inclusion et d'approche systémique. Il faut accompagner les personnes dans la vie ordinaire.

Désormais l'accompagnement et la prise en charge peuvent être hors les murs. Le handicap n'est pas limité au diagnostic médical, il est dans la limite de la participation de la personne à la vie en société.

Cette approche élargie considérablement le champ et le potentiel d'action du secteur. Ce sont des métiers qui se repensent pour travailler autrement, valorisant des compétences expertes et pluridisciplinaires. Ce sont des parcours de vie de personnes depuis la petite enfance jusqu'aux personnes vieillissantes, dont les besoins, les fragilités évoluent, et de fait la prise en charge aussi.

Ce sont ces nouveaux défis à révéler dont Christelle Leveque vient parler avec nous aujourd'hui.

Elle nous rappelle combien une mission de service public dans une approche associative qui fonde les valeurs est nécessairement extrêmement professionnelle. Diriger une association du médico-social qui fait travailler 800 salariés, 320 travailleurs en ESAT et prend en charge 5300 personnes, c'est diriger une entreprise, veiller au bien-être des salariés, à la qualité de leur travail et du service rendu aux personnes. Mais c'est aussi travailler avec des partenaires multiples, du secteur privé et du secteur public, gérer un parc immobilier important et essentiel à la réussite de la mission, et continuer de sentir les signaux faibles de ce que pourra être demain. .

Les défis ne manquent pas... Et demain commence aujourd’hui !

Bonne écoute !