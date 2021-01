Christian Defélix, Grenoble IAE : renouveler l’administration d’entreprise

Grenoble IAE (Institut d'Administration des Entreprises) prépare aux métiers qui font fonctionner l’entreprise : finance, gestion, achats, supply chain, RH… Son statut au sein de l’université publique, ses sites à Grenoble et Valence, ses partenariats à l’étranger, son réseau de plus de 25000 Anciens rendent attrayants ses programmes en licences et masters spécialisés.

Christian Defélix, son directeur depuis huit ans, enseignant-chercheur en ressources humaines et innovation, nous explique l’enjeu de ces parcours, en particulier en période de pandémie. Affrontant courageusement les obstacles, les étudiants aiguisent les compétences dont ont le plus besoin les entreprises : contribuer très vite grâce à une formation ciblée, fructifier dans des réseaux socialement variés, innover en mode projet comme on le fait à l’IAE.