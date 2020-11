Colette Weizman : quand le chiffre se fait femme d’action

Elle arrive à moto à la radio, et le casque a peine levé, elle a déjà engagé la discussion avec journalistes, les invités et techniciens. Ainsi est, et sera Colette Weizman, une femme de dialogue. Comme son nom ne l’indique pas, elle vient du Maroc, d’une famille juive qui a dû quitter le pays en 1966. Son père est reparti de rien et il a monté une belle affaire dans le textile. Il lui a appris confie-t-elle au micro de Christian Apothéloz, « le respect de l’humain et le respect de l’argent ». Elle aurait voulu faire médecine, mais sa formation à La cadenelle l’emmènera vers l’univers des math, de la gestion puis du diplôme d’expert-comptable. Elle soignera autrement les gens en s’occupant des entreprises.

Elle est souriante, avenante, mais déterminée. Et si elle choisit la chanson de Goldman « j’irai au bout de mes rêves », c’est autant pour « décrocher la lune » que pour suivre son chemin, sa voie, son destin. Elle est engagée au tribunal de commerce où sa voix est reconnue. Elle a déjà entraîné les experts-comptables à courir le Marseille Cassis pour le « Point rose » afin d’accompagner les enfants malades, pour « ajouter de la vie quand on ne peut ajouter des jours à la vie ».

Les 1996 experts-comptables inscrits, dans la région PACA, devraient l’élire à la présidence du Conseil de l’ordre, dans une période où le lien, la chaleur et la générosité qui la caractérisent seront vitaux.