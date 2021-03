Compagnie de chauffage : offrir confort contre ordures ménagères

Depuis 60 ans, la Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise (CCIAG) fournit du chauffage et de l’eau chaude sanitaire aux collectivités et aux habitants de la métropole. Société à capitaux publics, elle est présidée depuis septembre 2020 par Alan Confesson, un jeune élu local, adjoint au maire de Grenoble.

Sept communes concernées, 48000 logements, de grandes collectivités telles que le CHU, le campus universitaire, le centre commercial Grand Place, des collèges… au total près de 100 000 de nos concitoyens bénéficient du service de la Compagnie de chauffage, souvent sans le savoir.

Dans notre métropole qui mise sur une politique écologique, l’énergie qui fournit la chaleur est surveillée de près. Dans les cinq sites de production, la majorité du chauffage provient de la combustion de nos ordures ménagères et de la récupération de chaleurs industrielles qui, sinon, seraient perdues. La Compagnie de chauffage travaille à réduire la part charbon qui est encore de 13% et à miser sur les énergies renouvelables, dont le bois (actuellement 27%), qui peut être de récupération mais aussi provenir de forêts des alentours lorsqu’elles gagnent du terrain.

Comment espérer à la fois réduire nos ordures et augmenter la part de notre chauffage tirée de ce combustible ? Alan Confesson espère mailler davantage le réseau et en proposer le service à d’autres utilisateurs et d’autres communes de la métropole.

Chauffer « renouvelable », c’est le défi de la politique locale et des deux cent salariés de la Compagnie de chauffage qui travaillent à notre confort et à la qualité de notre air.