Aujourd'hui, nous interviewons Marion Osmont, l’une des co-fondatrice du salon de thé le Concer’thé tout proche de la gare de Tours. Marion nous explique son parcours, de la rencontre avec son associée à l'ouverture du salon de thé et en passant par la reconversion professionnelle... Le concer'Thé est un super salon de thé où tout est fait maison à partir de produits locaux.

Retrouvez-les sur Facebook et instagram et au 12 rue Marcel Tribut à Tours.