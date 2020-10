Crocos-Go-Digital : des robots et des drones contre les troubles cognitifs des enfants

Crocos-Go-Digital se lance dans des recherches, dans la création d’une start-up dédiée à ces problématiques et s’entoure de neuro-spécialistes pour dépister plus vite et autrement : « La précocité du dépistage et la prise en charge sont déterminantes pour compenser les fonctions déficientes et éviter perte de confiance en soi, échec scolaire, orientation professionnelle par défaut… À l’ère du digital, en mixant neurosciences et deeptech, Crocos-Go-Digital s’inscrit dans cette nouvelle vague de solutions sur les détections et stimulations, afin d’aider à la fois les enfants et les parents. Car c’est compliqué pour les enfants, mais aussi pour les parents ! »

Pour ses deux ans, la start-up Crocos-Go-Digital a inauguré une nouvelle boutique atelier stratégique en plein cœur de Marseille et présente les premiers résultats de son test scientifique d’envergure. Cette vitrine sur deux étages, à deux pas du Vieux Port, s’inscrit dans la nouvelle phase d’expansion de Crocos-Go-Digital. Pendant près de deux ans, Crocos-Go-Digital a développé des activités ludo-éducatives digitales : programmation de robots, drones, électronique, permettant de stimuler les fonctions cognitives des enfants, que ce soit pour les enfants précoces ou avec des troubles cognitifs. Sur les 3 000 enfants qui en ont bénéficié sur toute la France, l’équipe de recherche & développement de Crocos-Go-Digital, les parents, et les professionnels de santé ont observé des effets positifs sur ces enfants.

Conçus par des neuro-spécialistes et des pédagogues, ces activités permettent d’améliorer significativement les capacités de concentration et d’apprentissage des enfants, qui ont des troubles d’apprentissage, y compris les enfants précoces. Grâce à cette approche ludique, ils s’investissent avec motivation, en évoluant à leur rythme, et en relevant de façon la plus autonome possible chaque défi. Leurs acquis sont valorisés par un système de récompenses, les « points Crocos » (Crocos de bois jusqu’à Crocos de diamant).

La solution finalisée offrira une expérience globale inédite entre les enfants, les parents, et les professionnels de santé, tout en améliorant la communication entre les différents acteurs, les coûts de la prise en charge de ces enfants. Un gain de temps précieux !