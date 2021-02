Damien Chivialle, conversion réussie au bio et à l'entrepreneuriat

Avant d'entreprendre en Normandie, lui était designer indépendant et elle ingénieur en région parisienne. Tous deux ont choisi de se lancer dans la création d'entreprise au sein d'une coopérative, Biocoop, qui leur apporte indépendance mais aussi un accompagnement et une capacité d'échanges d'expérience. A 39 ans, il témoigne de l'engagement total qu'implique cette aventure, vis-à-vis des clients, des fournisseurs locaux et des équipes des trois magasins ornais. 24 personnes sont employées en CDI.