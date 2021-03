Data Center

Regarder une série sur Netflix, partager nos photos de famille sur Facebook, ou simplement installer une nouvelle application sur notre smartphone : il s'agit là d'activités que bon nombre d'entre nous effectue chaque jour, sans apercevoir qu'elles requièrent des infrastructures bel et bien réelles, souvent gigantesques: les data centers ou centre de données. De quoi s’agit il ?Avec l’essor des objets connectés, des réseaux sociaux, des plateformes de streaming ils seront de plus en plus sollicités. Ils sont aussi indispensables pour les usines du futur dont nous avons parlé dans des émissions antérieures. Comment leur développement va-t-il affecter notre balance énergétique ? Comment protéger les données? Comment les utilisateurs que nous sommes tous, particuliers, entrepreneurs ou acteurs économiques pouvons nous garder la maitrise des données? Avec Bertrand Delatte.