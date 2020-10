David Lemaire, quand la persévérance paie.

Co-gérant de Mobilitix, une chaine de magasins spécialisés dans la mobilité électrique, David Lemaire s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a sept ans. Passionné par le commerce, il a appris de ses échecs pour progresser. Aujourd'hui, Mobilitix est présent à Alençon, Le Mans, Nantes et Rennes et emploie treize personnes et surfe sur l'engouement pour les trotinnettes électriques, en proposant des produits moyen et haut de gamme et un service de réparation efficace.