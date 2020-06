David Sussmann appelle à un management plus soucieux des salariés et de la planète.

Héritier d’une famille de négociant marseillais, les Richardson connus pour leur activité de distribution de matériel de chauffage, de climatisation, de salle de bains, de plomberie et de matières plastiques, David Sussmann a créé sa boîte de négoce d’import-export de produits de la mer aux USA en 1996 à Rhodes Island. Il l’a localisée à Marseille et l’a développé sur les cinq continents dans 60 pays.

Si vous consommez des produits de la mer congelés ou en conserve, des oméga 3 ou des plats cuisinés, vous avez certainement consommé sans le savoir des produits identifiés contrôlés et distribués par cette belle entreprise marseillaise de 90 salariés dont 50 à Marseille.

David Sussmann s’est engagé pour aller plus loin que les produits responsables qu’il distribue en créant la fondation Pure Océan qui soutien des projets de recherche sur la mer.

David Sussmann invite les dirigeants à mettre en place de nouvelles façons de manager, plus soucieuses des salariés et de la planète.