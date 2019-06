Les relations économiques sont comme les relations en général : elles ne peuvent fonctionner que sur une base de confiance.

Cela s'applique en particulier aux relations, ou à l'absence de relations entre agriculteurs et autres citoyens. Et des opérations ont lieu, année après année, pour résorber la méconnaissance, ou les préjugés qui existent entre consommateurs et agriculteurs.

Au moment du bilan de l'une de ces actions, "De ferme en ferme", Vincent Berthet a rencontré à Feurs, il y a quelques jours, Valérie Mouton-Ferrier et Emmanuel Bory pour réfléchir avec eux à ce qu'apporte ce type de réalisation.



photo Anne-Laure Negro ©leprogres.fr