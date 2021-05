De la joie au travail et dans le retour à l'emploi

Au menu de votre lundi au boulot :

- Chronique TRAVAIL : Retrouver de la joie au travail

Guillaume de Montgolfier nous partage son point de vue de coach professionnel qui travaille au service d’entreprises et d‘organisations, et cette semaine autour de la question du bonheur au travail.

- Impulsion38 accompagne les cadres dans le retour à l'emploi.

Rencontre avec Laurent Sougey-Lardin, président de l'association iséroise Impulsion et Corinne Béra, secrétaire de cette association crée en 1993. Ils nous parle de l'importance du réseau, mais aussi de la dynamique d'entraide et de partage d'expériences et de compétences qui les anime pour rebondir dans leur vie professionnelle.

- L'association 3Amie recherche un(e) responsable pédagogique