Découverte de l'entreprise LA VERDURA rediffusion du 03/10/2019

Rencontre avec Alain Cottebrune, à la tête de la Verdura qui compte une vingtaine de salariés. Agriculteur et entrepreneur chrétien de 50 ans, Alain Cottebrune exploite 50 hectares dont trois sous serres. Il a construit un entrepôt où il vend ses produits et développe le commerce de produits du terroir : locaux et bio, accompagné par son épouse, Patricia, naturopathe et conseillère en santé naturelle. Prendre soin de la nature et de l'homme, être en cohérence avec leurs valeurs chrétiennes confirmées par le Pape François dans son encyclique Laudato Si, en développant une agriculture biologique font partie de leur plus grande motivation.