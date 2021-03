Delphine Nicolet : la liberté par l’immobilier

Après deux longs séjours outre-mer, ses études en gestion d’entreprise et ses premières expériences en import-export, Delphine Nicolet pourrait courir le monde avec son mari.

La Chartreuse natale appelle, trois enfants arrivent, surtout ne pas renoncer à la liberté : ce sera l’aventure entrepreneuriale complète, celle qui place très haut l’exigence du service aux clients, celle qui affranchit complètement du salariat.

Delphine rejoint le réseau immobilier IAD. Agent immobilier à son compte dans ce réseau, elle réalise, pour les clients qui lui en donnent mandat, des transactions d’achats et de ventes de logements existants. C’est un créneau plus pointu que celui des agences impliquées aussi dans le neuf ou la location. « J’aime découvrir les logements de mes clients. Acheter ou vendre leur bien est un moment important dans leur vie, je me démène pour eux, ils en bénéficient et ils me recommandent ». Suite à la pandémie, le marché est très actif.

« Nous étions 3500 dans le réseau IAD il y a cinq ans, 13000 maintenant en France et à l’étranger ». La recette ? Un business model à l’américaine ; toutes les annonces immobilières en ligne ; une rémunération entièrement à la commission, y compris en rétrocession d’une partie des gains des nouveaux agents que l’on « recrute » ; un réseau qui s’occupe de toute l’administration. L’indépendance totale mais pas la solitude : les agents se forment ensemble, s’entraident, travaillent à plusieurs s’ils le souhaitent.

Pour Delphine, il était vital d’échapper à « l’hypocrisie du salariat » sans baisser son revenu. Il lui faut s’adapter, organiser au jour le jour la vie familiale, mais elle y trouve sa liberté. D’ailleurs, IAD ouvre des sites à l’étranger. Pourquoi pas une nouvelle aventure ?

