Denis Liotta, multientrepreneur et parrain des start up

Serial Entrepreneur, Business Angels et cofondateur de NetAngels Denis Liotta a commencé sa carrière dans la téléphonie et internet. Aujourd’hui, il est à la direction d’un groupe familial marseillais Mediaco Vrac et suit ses multi-investissements dans des start-up ou des PME de la région. Il a créé un accélérateur/créateur de start-up, www.netangels.fr. Ce qui l’anime particulièrement dans cette activité c’est la capacité à pouvoir pousser des jeunes entrepreneurs comme lui et de créer de la richesse en pariant sur des hommes.



Marseille Innovation affiche plus de 100 start-up accompagnées chaque année, 30 experts et mentors disponibles tous les jours pour répondre aux questions, angoisses, besoins divers. Un taux de pérennité qui atteint 90 % au bout de 4 ans, plus de 6 000 emplois créés et un milliard d'euros de chiffre d'affaires réalisé au cours des dix dernières années…

Dernier né de la famille des pépinières la Place de l’innovation, une pépinière urbaine aux allées Gambetta crée par le CIC et gérée par l’équipe de Marseille innovation, un succès : la place affiche complet en quelques semaines et a créé une centaine d’emplois