Denis Valance, Directeur général de Créocéan

Creocéan met la culture scientifique et l'expertise océanographique au service de la protection du littoral et de la préservation des environnements marins.



Né au sein de l'INSERM il y a plus de 70 ans Créocéan est depuis 30 ans un bureau d'études spécialisé en océanographie et protection du littoral. Avec près de 70 salariés, Creocean mobilise des compétences expertes pour une vision globale tournée vers la protection du littoral et la préservation de l'environnement marin.



L'entreprise conduit une activité internationale qui a progressée vers une approche toujours plus globale. LA dynamique est de sortir de la seule expertise pour s'accorder avec les besoins et attentes des partenaires, parties prenantes et pouvoir proposer une approche globale. C'est ce qui guide Creocean dans son activité et l'organisation de celle-ci.



La mission de Créocean, c'est aussi de la pédagogie, de l'accompagnement de porteurs de projets d'une grande diversité.



Impactée comme tous par la crise internationale du Covid, elle ne renonce cependant pas à conduire ses missions autour du globe. La qualité de la relation client et l'agilité de l'entreprise sont les forces intrinsèques de Créocean qui permettent de faire face à ces incertitudes.



Denis Valance nous présente également comment le modèle de l'entreprise frugale porte cette capacité à faire face avec son écosystème aux incertitudes inhérentes aux développements de demain liés aux changements climatiques et grands projets de protection des biens et des personnes.



Créocean aujourd'hui sait anticiper, prévoir, connaitre les milieux pour demain. Il s'agit d'intégrer l'ensemble des parties prenantes pour qu'il y ait une meilleure compréhension et une meilleure préparation et anticipation des risques. Et ceci tant à Madagascar qu'à La Rochelle, comme nous l'illustre Denis Valance.



Demain commence aujourd'hui, bonne écoute!