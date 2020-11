Des défilés de mode en ligne : L'idée d'une commerçante pour maintenir les ventes dans sa boutique de prêt-à-porter

Une commerçante dans le prêt-à-porter à Saint Raphael organise des défilés de mode en ligne pour continuer d'attirer les clients et rivaliser ainsi avec les géants du e-commerce.

​Se mettre à la vente en ligne, une option plébiscitée par le gouvernement, alors que les commerces non essentiels sont contraints de fermer pour au moins 4 semaines. Mais comment rivaliser avec les géants du e-commerce qui capitalisent l'essentiel des transactions ? Organiser des défilés de mode en ligne sous la forme live sur les réseaux sociaux. C'est la réponse d'Helena, commerçante dans le prête-à-porter à Saint Raphael.

"C'est un vrai show. Deux modèles aux mophologies très différentes essaient devant la caméra une traintaine de tenues. Ca permet aux clientes de se projeter. "

L'idée a fait ses preuves pendant le premier confinement. Le succès est immédiat. "Chaque live dure une heure et au bout d'une heure on arrive à plus de 1 000 vues ".

A tel point, qu'Helena a pérénisé ces défilés même après le mois de mai à raison de 2 lives par mois.



"Rivaliser avec les gros groupes"

Alors que sa boutique sera fermée pendant les prochaines semaines, Helena va augmenter la fréquence de ses défilés en ligne.

"Le but est que les clientes se souviennent de nous et de leur donner envie d'acheter chez nous. C'est une manière de rivaliser avec les gros groupes à notre petite échelle."

Pendant le premier confinement, cette stratégie, combinée à un sytème de drive et de livraisons lui a permis de sauver entre "15 et 20 % " de son chiffre d'affaires. Cette fois-ci elle espère en sauver autant, voire plus.