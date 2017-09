Des tourangeaux rencontrent le succès au concours Lépine

Des jeunes tourangeaux auréolés de succès au concours Lépine avec leur invention : un bracelet de paiement.



Une maison intergénérationnelle est construite par l'association Habitat et Humanisme. Le chantier est à visiter le mois prochain, le 4 octobre, l'occasion de vous détailler ce projet social situé à Tours Nord.



On jouera à la fin du journal ! Jean-Pierre Simon est l'auteur d'un ouvrage sur Les jeux de la Loire. Pétanque locale, sport et jeux de cartes à découvrir dans une poignée de minutes.