Didier Bertrand, l'immobilier est en train de muter

Il ne porte pas de particule, n’a pas de sang bleu, n’affiche pas d’armoiries rutilantes et son nom est fait de deux prénoms. Pourtant lorsqu’il a fallu baptiser sa nouvelle société, il n’a pas hésité à choisir l’immobilière Le marquis. C’est rassurant, on a l’impression que la maison a toujours été là et ça rassure. Et lorsqu’il a fallu choisir l’adresse, il a appliqué consciencieusement les trois critères de tout professionnel pour évaluer la qualité dune bien : premièrement l’adresse, deuxièmement l’adresse, troisièmement l’adresse. Il est donc implanté rue Grignan. En fait, il ne s’éloigne pas de ses premières amours : la communication. Cet homme de l’Est, de Reims a d’abord, en sortant d’école de management, commencé dans la pub, puis il est venu chez Vacances bleues, l’opérateur phocéen de tourisme social rajeunir la marque, la sortir des seniors et la doter d’outils marketing de conquête.

Lorsqu’il a décidé d’en sortir, il a opté pour l’immobilier, mais avec toujours la passion de communiquer, qui fait que ses pairs l’ont élu à la tête de la Fnaim, la Fédération de professionnels de l’immobilier.

Ses titres de noblesses, il les tire de ses clients et des histoires qu’ils vivent avec l’Agence. Observateur du territoire, ce marquis connaît les lieux et les hommes, les maisons et les rues, les ventes et les héritages, les emménagements et les départs qui disent tout d’une ville.

Entretien avec Christian Apothéloz.